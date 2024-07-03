В НАТО не достигли договоренности по многолетней военной помощи Украине

Страны НАТО не достигли договоренности по многолетним обязательствам в оказании военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство DPA, отмечая, что генсек организации Йенс Столтенберг "потерпел неудачу".

По данным источников издания, члены альянса смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года 40 млрд евро помощи.

В июне Столтенберг заявил, что НАТО возьмет на себя ведущую роль в предоставлении помощи Украине в области безопасности и обучении, чтобы уменьшить нагрузку на Соединенные Штаты.