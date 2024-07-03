Участникам триатлона в Екатеринбурге разрешили нырять в непригодную для купания Исеть

Участники фестиваля триатлона "Ironstar", который пройдет в Екатеринбурге, могут совершить заплыв в реке Исеть. В мэрии Накануне.RU объяснили, почему непригодная для купания вода подходит для соревнований.

"Пробы воды регулярно последние несколько месяцев брали организаторы соревнований. Эти пробы соответствуют параметрам для проведения соревнований, а не для купания горожан. Именно организаторы соревнований приняли решение, что пловцы могут соревноваться", - пояснили в городской администрации.

Там также добавили, что в данном случае речь идет не об отдыхе у воды, а о заплыве подготовленных спортсменов в соответствующей экипировке.

Напомним, что "Ironstar" запланирован на 14 июля. Фестиваль проводится уже второй раз. К участию допускаются как спортсмены, так и любители, но только от 18 лет и старше.