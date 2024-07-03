Российской программой изучения дальнего космоса "управляют" СВО и китайцы

Российские программы по изучению дальнего космоса сейчас сведены к минимуму из-за сокращения финансирования из-за СВО.

"Мы не совсем свернули эту работу, но в условиях СВО сильно сократили ассигнования на это направление. Мы должны тратить на программу 12-14 млрд руб. в год, а сегодня тратим 7-8 млрд руб.", - рассказал депутатам Госдумы глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Есть лунная программа, но ее перспективы завязаны на российско-китайскую лунную станцию, и участие России в проекте напрямую связано с разработкой ядерной энергетической установки, которую хотят китайцы.