Трамп выигрывает выборы у любого из демократов, показал опрос

Дональд Трамп имеет хорошие шансы вновь стать президентом США, так как он выигрывает выборы у любого представителя Демократической партии из потенциальных кандидатов. Таковы результаты опроса CNN - рупора демократов.

Шансы президента Джо Байдена еще более уменьшились поле проваленных дебатов с Трампом 27 июня. В партии обсуждают его замену. А губернаторы-демократы хотят провести встречу с Байденом. Все понимают, что Байден очень плох, но что предпринять - единого мнения нет.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на спонсоров предвыборной кампании сообщила, что вице-президент США Камала Харрис рассматривается Демократической партией как наиболее вероятная замена Байдену. Правда, сам Байден пока не хочет сходить с дистанции.

Ранее The Washington Post назвала 10 альтернативных кандидатов для замены Байдена. Первое место также занимает Харрис. Второе - губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую описывают как "реальную альтернативу и почти идеальную на бумаге". На третьем месте - министр транспорта США содомит Пит Буттиджич. Далее идут губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом.

По последним данным, Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах: Джорджии, Аризоне, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Висконсине. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.