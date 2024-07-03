03 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Трамп выигрывает выборы у любого из демократов, показал опрос

Дональд Трамп имеет хорошие шансы вновь стать президентом США, так как он выигрывает выборы у любого представителя Демократической партии из потенциальных кандидатов. Таковы результаты опроса CNN - рупора демократов.

Шансы президента Джо Байдена еще более уменьшились поле проваленных дебатов с Трампом 27 июня. В партии обсуждают его замену. А губернаторы-демократы хотят провести встречу с Байденом. Все понимают, что Байден очень плох, но что предпринять - единого мнения нет.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на спонсоров предвыборной кампании сообщила, что вице-президент США Камала Харрис рассматривается Демократической партией как наиболее вероятная замена Байдену. Правда, сам Байден пока не хочет сходить с дистанции.

Ранее The Washington Post назвала 10 альтернативных кандидатов для замены Байдена. Первое место также занимает Харрис. Второе - губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую описывают как "реальную альтернативу и почти идеальную на бумаге". На третьем месте - министр транспорта США содомит Пит Буттиджич. Далее идут губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом.

По последним данным, Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах: Джорджии, Аризоне, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Висконсине. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Теги: США, Трамп


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