В Югру прибыл глава Минэнерго Цивилев

В Югру прилетел министр энергетики России Сергей Цивилев. Он встретился с и.о. главы округа Русланом Кухаруком, отметив, что регион является ключевым центром нефтедобычи в России и одним из крупнейших в мире.

По словам Сергея Цивилева, углеводородное сырьё остаётся одним из ключевых энергоносителей в мире, поэтому традиционные регионы добычи нефти и газа необходимо адаптировать к меняющимся условиям. В частности, для дальнейшего расширения потенциала округа необходимо развивать технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), доля которых в общей добыче будет в ближайшие годы лишь увеличиваться.

Рабочая поездка министра в округ продлится два дня. Сегодня в рабочем графике – встречи и мероприятия в Сургуте, работа завтра будет посвящена Когалыму, сообщает департамент внутренней политики Югры.