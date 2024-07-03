"Крадут специалистов": средняя зарплата в Роскосмосе составляет 88 тысяч рублей

Похоже, съемки фильма с Юлией Пересильд не очень популяризировали работу в Роскосмосе. Либо средняя зарплата в 88 тыс. руб. нивелирует весь эффект.

"Наши зарплаты в два раза ниже, чем у айтишников, и процентов на 30 ниже, чем у атомщиков", - пожаловался депутатам Госдумы глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Он доложил, что правительство распорядилось выделить госкорпорации 29 млрд руб. на решение вопросов с ипотекой и арендой жилья для сотрудников. "Ну, не знаю как Минфин раскошелиться", - сказал Борисов.

"Хантинг, переманивание кадров сейчас носит повсеместный характер. Мы сотрудников подыскиваем на 2-3 курсе института. Отток с начала года – 200 лучших специалистов. В спорте нашли цивилизованное решение этой проблемы: переход футболиста из команды в команду идет с компенсацией всех затрат на него", - переживает глава Роскосмоса.