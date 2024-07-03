Гости "Иннопрома" в Екатеринбурге смогут обменять валюту в мобильном офисе Сбера

Во время проведения международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге прямо у здания "Екатеринбург-ЭКСПО" будет работать мобильный офис Сбера. Гости и участники смогут обменять валюту, не отходя далеко от стендов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, специально оборудованный автомобиль разместится на уличной площадке возле павильона МВЦ "Екатеринбург-Экспо" и будет обслуживать клиентов с 7 по 11 июля с 09.00 до 18.00 часов. Гости выставки смогут обменять на рубли доллары США, евро, китайские юани и дирхамы ОАЭ.

"Выставку "Иннопром" в Екатеринбурге посетит множество иностранных делегаций и представителей компаний из других стран, в том числе из страны-партнера этого года – Объединенных Арабских Эмиратов. Чтобы мероприятие было максимально комфортным для зарубежных участников, Сбер обеспечит возможность обмена валюты на территории выставочного центра. Благодаря этому нашим гостям не придется тратить время на поиск обменных пунктов в городе, и они смогут уделить больше внимания экспозиции и деловой программе "Иннопрома", - рассказал управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Напомним, что для комфортного пребывания на выставке гостей и участников, организаторы "Иннопрома" подготовили молельные комнаты и халяльную еду. Страной-партнером в этом году выступает ОАЭ. Ранее мы также рассказывали, что интересного может ждать на "Иннопроме" в этом году.