Свердловчане сдали в банки почти 4 тонны монет

В Свердловской области подвели итоги всероссийской акции "Монетная неделя". Ее провели региональные кредитные организации при участии Банка России.

Напомним, в этом году акция проходила с 20 мая по 2 июня. Все желающие могли принести в банк мелочь и без комиссии обменять ее на бумажные деньги, либо зачислить сумму на свой счет. Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, в итоге жители Свердловской области отнесли в банки больше миллиона монет различных номиналов на сумму 3,4 млн рублей. А общий вес сданной мелочи приблизился к четырем тоннам.

Как отмечают банкиры, чаще всего свердловчане несли в банки 10-рублевые монеты – более четверти миллиона штук на сумму 2,5 млн рублей. На втором и третьем местах оказались 10-копеечные и рублевые. Их принесли почти 370 тысяч штук на сумму 190 тысяч рублей.

При этом сдавали и редкие экземпляры – памятные 25-рублевые монеты, которые Банк России выпускает по различным поводам. Уральцы принесли почти 300 таких монет на сумму более 7 тысяч рублей.

Всего в акции приняли участие 95 отделений 17 коммерческих банков в 45 населенных пунктах Свердловской области.