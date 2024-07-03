03 Июля 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Свердловчане сдали в банки почти 4 тонны монет

В Свердловской области подвели итоги всероссийской акции "Монетная неделя". Ее провели региональные кредитные организации при участии Банка России.
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Напомним, в этом году акция проходила с 20 мая по 2 июня. Все желающие могли принести в банк мелочь и без комиссии обменять ее на бумажные деньги, либо зачислить сумму на свой счет. Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, в итоге жители Свердловской области отнесли в банки больше миллиона монет различных номиналов на сумму 3,4 млн рублей. А общий вес сданной мелочи приблизился к четырем тоннам.

Как отмечают банкиры, чаще всего свердловчане несли в банки 10-рублевые монеты – более четверти миллиона штук на сумму 2,5 млн рублей. На втором и третьем местах оказались 10-копеечные и рублевые. Их принесли почти 370 тысяч штук на сумму 190 тысяч рублей.

При этом сдавали и редкие экземпляры – памятные 25-рублевые монеты, которые Банк России выпускает по различным поводам. Уральцы принесли почти 300 таких монет на сумму более 7 тысяч рублей.

Всего в акции приняли участие 95 отделений 17 коммерческих банков в 45 населенных пунктах Свердловской области.

Теги: монеты, банки, деньги, акция, рубли


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