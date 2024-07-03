В Первоуральске зеку увеличили срок за телефонное мошенничество

В Первоуральске поймали мошенника, заставившего местную жительницу оформлять кредиты. Как выяснилось, злоумышленник уже находился в колонии, о чем Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что что в январе 2022 года осужденный связался по телефону с незнакомкой. В переписке он попросил женщину оформить кредиты и передать ему деньги под предлогом необходимого улучшения условий содержания в исправительной колонии. Он также заверил, что способен оплатить кредитные обязательства.

С января по апрель 2022 года потерпевшая оформляла кредиты в банках и займы в микрофинансовых организациях, взяв в совокупности свыше 701 тыс. рублей. Все деньги женщина перевела на банковские счета и абонентские номера операторов сотовой связи, находившиеся в пользовании у осужденного.

Когда правда вскрылась, осужденный признал свою вину, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере).

Первоуральский городской суд, присоединив неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, назначил виновному наказание по соовокупности приговоров в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.