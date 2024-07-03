Российские яблони на Марсе будут цвести еще очень не скоро – Роскосмос

Роскосмос сильно сократил финансирование программ по исследованию дальнего космоса. Фактически сейчас деятельность на этом направлении сводится к лунной программе, констатировал глава госкорпорации Юрий Борисов, выступая в Госдуме.

"Тут нечего лукавить – мы сократили объемы финансирования. Это очень обидно. Научный космос сводится к лунной программе: это беспилотные аппараты, а потом создание российско-китайской станции. Они очень заинтересованы в создании нами ядерной энергетической установки. Мы одни из немногих в мире, кто может создать такой объект. С РАН разрабатываем научную программу по Венере", - сказал Борисов, отвечая на вопрос депутатов о том, когда на Марсе будут цвести российские яблони.

Что касается Марса, то для этой программы нужен сверхтяжелый носитель. Борисов напомнил, что раньше был "Буран", а сейчас нет. "Стоимость создания носителя – 1 трлн руб. и 10 лет работы. Мы продолжаем над ним бумажную работу. Но сегодня в условиях ограничений нам не надо разбрасываться ресурсами, надо сосредоточиться на основном", - полагает Борисов.

"Наша ядерная программа не развивается сегодня никак, не финансируется уже три года. Дано жесткое распоряжение президента правительству изыскать деньги с учетом наверстывания. А там надо 149,9 мрд руб. до 2030 года", - сказал Борисов.

Он отметил, что существовавший ранее проект ядерного буксира "Зевс" "очень интересный". "Он бы мог доставлять грузы на Луну, собирать космический мусор", - сказал глава Роскосмоса. Но оказалось, что китайцам такое не интересно, им интересно создать ядерную установку для Луны, поэтому Роскосмос и Росатом переключились на этот проект.