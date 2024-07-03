Прокурор запросил для братьев Ащеуловых по 18 лет лишения свободы

Гособвинение запросило по 18 лет лишения свободы для каждого из трех обвиняемых в покушении на госизмену сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова.

В соответствии с запросом обвинения, первые три года они должны провести в тюрьме, а оставшиеся 15 лет — в колонии строгого режима.

Адвокаты братьев Иоанна, Тимофея и Алексея Ащеуловых попросили суд о назначении более мягкого наказания, так как все совершенные ими преступления не окончены, пресечены на стадии покушения. Также защита попросила учесть их молодой возраст и то, что они из многодетной семьи, сообщает ТАСС.

Ранее сыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова признались в суде в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии. При этом они заявили, что не считают это виной.

Согласно обвинительному заключению, братья намеревались вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России"*, выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли "совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России". Мужчин задержали в Курской области. Всем троим предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: "Покушение на госизмену", "Попытка незаконного пересечения границы" и "Попытка участия в деятельности террористической организации".

* Террористическая организация, запрещенная в России