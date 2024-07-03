Игорь Бабушкин побывал в морском храме святителя Николая Чудотворца в Астрахани

Сегодня, в преддверии Дня работников морского и речного флота, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил строящийся храм при Каспийском институте морского и речного транспорта (КИМРТ).

Идея построить храм возле института появилась в стенах учебного заведения. Её поддержал глава Астраханской митрополии владыка Никон. Было решено назвать храм в честь покровителя всех моряков – святителя Николая Чудотворца. Храм был основан в 2017 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в дни первосвятительского визита в Астрахань.

Архитекторы разработали необычный эскиз: форма однокупольного храма по задумке авторов проекта отдаленно напоминает маяк. В дальнейшем планируется поддержать морскую тематику в программе росписи стен храма.





Храм святителя Николая Чудотворца рассчитан на 250 прихожан и строится на добровольные народные пожертвования, а также на средства благотворительного фонда и попечительского совета при КИМРТ.

Как рассказал главе региона настоятель Никольского морского храма священник Максим Бурдин, сейчас основные строительные работы завершены, благоустроена прилегающая территория. Следующий этап - укладка полов, роспись сводов.

Весной 2023 года в храме на регулярной основе стали совершать богослужения. Посетить церковь могут не только студенты Каспийского института морского и речного транспорта, но и все астраханцы. О жизни храма можно узнать из телеграм-канала «Море святого Николая». Создатели паблика творчески подошли к делу, посты в канале пишут в виде заметок в судовой журнал, легко и с добрым юмором.

В завершении визита Игорь Бабушкин поблагодарил всех причастных за труды и пожелал прихожанам и благотворителям храма успехов в их благих делах.