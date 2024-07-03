Внебюджетная выручка Роскосмоса сократилась в два раза - Борисов

Космическая отрасль функционирует относительно стабильно, считает глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он подвел итоги работы госкомпании за 2023 год, выступая в Госдуме на "правительственном часе":

- В составе Роскосмоса работают 14 интегрированных структур, 165 тыс. человек, средний возраст работников - 45 лет. Предприятия Роскосмоса находятся в 20 регионах.

- производственная мощность позволяет создавать до 30 ракет и 40 космических аппаратов в год.

- 413 млрд руб. - совокупная выручка за год (+7%), убытки удалось сократить в три раза по сравнению с плановыми показателями.

"Санкции не проходят бесследно: очень сильно сократились наши контракты из недружественных стран. Внебюджетная выручка сократилась в два раза. Раньше нашими партнерами были страны с высокими технологиями – США. Франция, Великобритания (недружественные страны). Сотрудничество с недружественными странами свелось только к совместной работе на МКС", - сообщил Борисов.

По его словам, сейчас "обсуждается вопрос создания группировок спутников и ракетных комплексов для других стран, особенно интересны страны с территорией у экватора".

Борисов похвастался тем, что безаварийность пусков в течение пяти лет – лучший в мире показатель - 125 безаварийных пусков.

Сейчас на трех российских космодромах эксплуатируются пять разновидностей ракет. "Работаем над снижением стоимости выведения полезной нагрузки. Удельная стоимость снизится в 3-4 раза за счет многоразовости", - сообщил Борисов.