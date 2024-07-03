В подмосковном госпитале от травм умер боец из Пермского края

Боец из Пермского края Владимир Федосеев, раненый на полях специальной военной операции, умер в подмосковном госпитале имени Вешневского.

О смерти солдата сообщила администрация Косинского округа Пермского края. По ее данным, Федосеев умер еще 24 июня.

Боец родился 26 июля 1983 г. в деревне Денино Косинского района, жил в поселке Кордон Косинского района. 29 сентября 2022 г. призван на военную службу по мобилизации. Служил в звании сержанта. 24 июня 2024 г. умер в центральном военном госпитале имени Вишневского из-за травм, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции.