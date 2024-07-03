На Среднем Урале задымилась электричка с пассажирами

На Среднем Урале произошло задымление пассажирской электрички. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня, 3 июля, на станции Строитель Свердловской железной дороги. Произошло задымление второго вагона пригородного электропоезда "Каменск-Уральский – Екатеринбург". Пассажиры были эвакуированы в соседние вагоны. На станции Строитель огонь был притушен первичными средствами, а электричка продолжила движение.

Однако по пути вновь появилось задымление, которое окончательно ликвидировали на станции Хризолитовый. Как отметили в прокуратуре, пострадавших нет. Задержка поезда составила 11 минут.

Как уже выяснили в ведомстве, причиной стало возгорание вентиляционных патрубков тягового двигателя. По факту случившегося организована проверка.