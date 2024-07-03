Реконструкцию Литературного квартала Екатеринбурга завершат до Дня города

Литературный квартал в Екатеринбурге откроется после реконструкции до Дня города. Об этом заявил заместитель главы уральской столицы Рустам Галямов (на фото), сегодня на месте инспектировавший ход работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, рабочие уже отремонтировали площадь с памятником Пушкину и уложили часть дорожек. Также специалисты начали высаживать растения на газоны, возвели пандусы и приступили к замене ограждений.

По окончании работ в квартале появятся три детские площадки, скамейки и новое освещение. Установят и новые ворота – специально для Екатеринбурга Каслинский завод художественного литья создал пять входных групп, декорированных по мотивам уральского фольклора.

Рустам Галямов отметил, что большая часть работ уже выполнена, поэтому Литературный квартал откроется до Дня города, который будет отмечаться в августе.

Напомним, также сегодня в Екатеринбурге приступили к замене пешеходной плитки в Историческом сквере. Сейчас территорию закрывают ограждениями.