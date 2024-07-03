Минкультуры поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов

Минкультуры РФ поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах. Об этом сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова.

В своем Telegram-канале парламентарий опубликовала ответ министра Ольги Любимовой, в котором говорится, что "одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия".

В июне Филатова после ситуации с певицей Ольгой Бузовой предложила ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях.

Сама Бузова ответила на критику ее образа на концерте 1 июня в Уфе. Певица попросила не искать зло там, где его нет. Она также принесла извинения тем, кого она оскорбила своим внешним видом.