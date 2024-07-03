Россия приостановила участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Россия приостанавливает свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Такое решение приняла и Госдума, и Совет Федерации – обе палаты российского парламента. С этого момента РФ не будет платить членские взносы в организацию (около 256 тыс. евро ежегодно).

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила профильный комитет палаты "незамедлительно направить в ассамблею уведомление о приостановке участия".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что Россия участвует в ПА ОБСЕ "практически с момента создания".

"Хлопнуть дверью самое простое. Работать в такой ситуации является нецелесообразным", - заявил Слуцкий. Госдума, как и СФ, единогласно приняла решение (правда, только 405 голосами из 450).