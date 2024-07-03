Госдеп: Украина увеличит дальность ударов по РФ в случае расширения фронта

Украина с разрешения США увеличит дальность ударов по территории России в случае расширения фронта российскими войсками. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — заявил сотрудник Госдепа. Его цитирует РБК.

В конце июня Министерство обороны США заявило, что Вооруженным силам Украины по-прежнему нельзя использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ, а также другое американское оружие за пределами районов на границе с Харьковской областью.