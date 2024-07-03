03 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Студенты придумают, как разгрузить центр Екатеринбурга от транспорта

Уральские студенты создадут проект трансформации транспортной инфраструктуры Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Работа ведется в рамках проекта наставничества "Территория движения" и программы "Строим будущее", разработанной управлением государственной экспертизы Свердловской области. Особенность проекта в том, что в качестве наставников со студентами работают реальные успешные предприятия. Например, проект наземного метро для Екатеринбурга студенты разрабатывают с помощью одного из крупнейших девелоперов региона – "Атомстройкомплекса". Такое взаимодействие поможет сделать проекты, максимально подходящие для реального воплощения в городе.

"В ближайшее время стартует городская транспортная реформа, представители администрации уже выразили интерес к работам студентов и готовы использовать самые интересные идеи в предстоящей транспортной реформе. Наша задача – показать ребятам, что в их силах менять будущее. Компания "Атомстройкомплекс" всегда участвует в формировании и развитии инфраструктуры Екатеринбурга, чтобы обеспечивать комфорт городской среды, повышать ее привлекательность для жизни, развивать инвестиционный и кадровый потенциал. Мы охотно делимся с молодым поколением своими знаниями и опытом", - отметил первый заместитель директора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Дмитрий Хватов.

Проект наставничества "Территория движения"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Всего в проекте участвуют 24 студента и 16 наставников. Помимо развития наземного метро участники предложат варианты транспортной разгрузки центра города, увеличения транспортной доступности отдаленных территорий. Они презентуют проекты администрации города на общей встрече в конце июля. В состав экспертов и наставников также вошли представители управления государственной экспертизы Свердловской области, девелоперов и проектных бюро Екатеринбурга.

"Наставничество в строительной отрасли – это основа для профессионального успеха будущих специалистов – сегодняшних студентов. Команды продумывают идеи, которые будут полезны для Екатеринбурга. Проект "Территория движения" – это возможность для наставников проявить себя как профессионалов и поделиться опытом с молодым поколением. А для студентов – это отличный рост, возможность пообщаться с первоклассными специалистами и ценный кейс, который они смогут в будущем показать работодателю", - рассказала начальник управления государственной экспертизы Свердловской области Наталья Серегина.

Проект наставничества "Территория движения"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Во втором этапе проекта участники совместно будут в течение 100 часов прорабатывать предложенный организаторами кейс. Победитель хакатона определится на Международном форуме 100+ TechnoBuild 2024 в октябре.

Напомним, первый проект наставничества – конкурс "Студенческий хакатон. Шелковый путь" – был организован в рамках общеразвивающей программы "Строим будущее" на базе учебного центра управления государственной экспертизы Свердловской области. Тогда команда студентов с наставниками из компании "Атомстройкомплекс" предложила вариант арт-объекта "Урал – середина земли".

Теги: транспорт, проект, студенты, наставники, Екатеринбург


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