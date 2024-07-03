Медведев утвердил Кухарука кандидатом в главы Югры

Генеральный совет "Единой России" утвердил список кандидатов на пост главы Югры. В него попали и.о. главы округа Руслан Кухарук, председатель окружной думы Борис Хохряков, сенатор Александр Новьюхов. Заседание провел председатель партии, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Кухарук поблагодарил однопартийцев за постоянную поддержку в работе, которая особенно ощущалась в ответах на запросы людей – национальные проекты, федеральные программы, инициативное бюджетирование, сообщает департамент внутренней политики Югры.

Напомним, 30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры. Новый глава региона попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации.