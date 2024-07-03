03 Июля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сумасшедший скачок. Жителям Нижнего Тагила в один день в два раза повысили тариф за вывоз мусора

Жителей Нижнего Тагила поразят счета за вывоз мусора уже в этом месяце. И речь идет не о стандартном повышении тарифа, о котором уведомляют заранее на 2,5 года вперед. В этот раз РЭК Свердловской области без предупреждения увеличила тариф в два раза прямо в день его запланированного повышения.

Напомним, что постановление региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2023 номер 224-ПК уже предусматривало увеличение тарифа с 1 июля 2024 года до 787 руб. без НДС и 944 руб. 40 коп. с учетом НДС. Однако теперь жители Нижнего Тагила будут вынуждены платить в два раза больше – 1 тыс. 657 руб. 88 коп. без НДС и 1 тыс. 989 руб. 46 коп. с учетом НДС вплоть до 31.12.2024 года. Соответствующее постановление вышло также1 июля 2024 года.

(2024)|Фото: сайт Правительства Свердловской области

Ранее каждые полгода тариф повышался в среднем на 100 рублей, однако увеличение с 1 тыс. до 2 тыс. рублей не может не поразить. Об этом уже высказался в своем Telegram-канале журналист Владимир Инжеватов.

"За вывоз мусора будем платить в два раза больше? Что тут сказать... КАРАУЛ, ГРАБЯТ! Нагло и беспардонно с молчаливого согласия местных слуг местного народа", - написал журналист.

Накануне.RU обратилось в РЭК Свердловской области за комментарием.

Теги: Нижний Тагил, Рифей, ТКО, тариф


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