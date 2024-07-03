И.о. главы Нового Уренгоя начал объезды города

И.о. главы Нового Уренгоя Антон Колодин начал объезды города. В числе первых осмотрел три важных объекта дорожной стройки на Южке, там сейчас самая напряженная обстановка – перекрытое движение: Магистральная, Таежная, Виадук.

"Вижу, что движение в утренние и вечерние часы пик довольно затруднено, но наш очень короткий строительный сезон не позволяет растягивать сроки поэтапно, работаем оперативно", - написал Колодин в своем telegram-канале.

28 июня теперь уже экс-глава города Андрей Воронов сообщил, что уходит в отставку по собственному желанию. Городская команда продолжит работать в прежнем составе.