Беременным, уволенным в связи с ликвидацией компании, будут платить пособие в размере прожиточного минимума

Комитет Госдумы по соцполитике поддержал поправку в закон "О занятости населения", согласно которой уволенные в связи с ликвидацией организации беременные женщины будут получать пособие в размере установленного в регионе прожиточного минимума.

Авторами поправки выступили спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя палаты Инна Святенко и глава комитета СФ по социальной политике Елена Перминова.

Сейчас пособие составляет 300 руб. При этом сумма такого пособия подлежит индексации один раз в год с 1 февраля 2024 года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, передает ТАСС.