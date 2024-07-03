Песков: Путин и Трамп не ведут диалог по Украине

Президент России Владимир Путин не ведет диалог с бывшим американским лидером Дональдом Трампом о ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это не так", — заявил официальный представитель Кремля, его цитирует ТАСС. Так Песков прокомментировал информацию в западных СМИ о том, что Путин и Трамп якобы обсуждают условия достижения мира на Украине.

Ранее Трамп в ходе теледебатов заявил, что считает неприемлемыми условия Владимира Путина для начала переговоров. Президент РФ, напомним, хочет отвода ВСУ за административные границы Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР, а также отказ Украины от вступления в НАТО и любые другие блоки.

При этом Трамп вновь заявил, что, став президентом, в одночасье прекратит конфликт, а если бы сейчас он занимал Овальный кабинет, а не Байден, то конфликта бы и не случилось.