Награды работникам и ветеранам флота в связи с профессиональным праздником вручил астраханский губернатор

Торжественная церемония состоялась в честь профессионального праздника — Дня работников морского и речного флота. Отличившимся специалистам губернатор Игорь Бабушкин вручил почетные грамоты и благодарственные письма.

Глава региона отметил, что в 2023 году объемы перевалки грузов через морские порты Астрахань и Оля выросли более чем на 50% и составили 4,5 млн тонн. Для повышения грузоперевозок проведены масштабные дноуглубительные работы в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Благодаря этому транскаспийский маршрут МТК «Север-Юг» стал еще эффективнее для судовладельцев.

«При поддержке федерального центра в регионе активно модернизируется портовая инфраструктура, продолжается расширение границ морских терминалов и развитие портовой экономической зоны», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Он заметил, что для дальнейшего роста грузопотока требуется современный флот. Так, на судостроительном заводе «Лотос» возводят серии из четырех судов-контейнеровозов, которые будут использовать в перевозках по МТК «Север-Юг».

В портах региона работают целые династии, трудовые традиции которых передаются из поколения в поколение.

«В Астраханской области профессии, связанные с водным транспортом, всегда востребованы и престижны. По статистике, более 90% студентов гарантировано трудоустроены после обучения», — сообщил Игорь Бабушкин.

Губернатор подчеркнул, что профильные образовательные учреждения регулярно проводят модернизацию материально-технической базы. Это позволяет быстро адаптировать профессиональный уровень специалистов к потребностям отрасли.

Сегодня глава региона наградил наиболее отличившихся работников отрасли.