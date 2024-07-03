В астраханском музее истории рыболовства организована выставка ко Дню рыбака

Выставка «Речной неводной лов в дельте реки Волги, XX век» дает возможность через демонстрацию музейных предметов, коллекций ознакомиться с историей речного неводного лова на Нижней Волге, как одного из видов промышленного рыболовства, обеспечивающего продовольственную безопасность страны в XX веке.

Во временной экспозиции можно ознакомиться с предметами из фондов Астраханского музея-заповедника: орудиями речного неводного лова, макетами речных судов, печатными изданиями, книгами, альбомами с изображениями рыбопромысловых судов, иллюстрациями речной неводной тони, представляющими ее устройство, средства механизации, фотографии, костюм рыбака 1950-1960 годов.

Коллекция фотографий 1949 года, сделанная в дельте Волги, в том числе на тонях гослова (государственная рыбная ловля) Оранжерейного рыбокомбината, освещает последовательно все операции сложного, тяжелого во всех отношениях неводного способа лова рыбы. Справочный материал, схемы конструкции закидного невода, речного неводного лова, помогут представить сам процесс. Своеобразные названия несамоходных судов речного флота также связаны с этапами неводного лова, как, например, мотенка — лодка, предназначенная для отвязывания и расправления мотни; фонарка — лодка, сигнализирующая проходящим судам о наличии выметанного невода, моторные неводники, которые служат как для замета, так и для тяги неводов.

Выставка будет представлена в музее до 29 сентября, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.