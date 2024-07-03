В Брянской области хочется жить и рожать – Матвиенко

В таком регионе как Брянская область "хочется жить, хочется рожать", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе "дней региона" в палате.

По словам Матвиенко, в СФ традиционно подготовили обзор того, чем в соцсетях недовольны жители Брянской области. Оказалось, что "жители региона с уважением относятся к власти, объем критики значительно ниже, чем в других субъектах".

"Проблемы какие: люди говорят, что надо усилить внимание к качеству дорог, ливневке. Идет активный снос детских площадок, люди тревожатся – будут ли новые? Массово надо строить", - рассказала Матвиенко.

"Как приграничный регион Брянскую область продолжают обстреливать. Но реакция властей адекватная, оказывается помощь и поддержка людям. И губернатор, и его семья живут в регионе, в сельской местности, поэтому нет никакой паники, тревожных моментов. В то же время в соцсетях обратили внимание, что недостаточное информирование об убежищах. Наверное, это отдельные случаи, в сети всегда эмоции", - заключила спикер.