"Даже до "четверки" не дотягиваем": глава свердловского фонда капремонта о качестве работ

Гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов оценил качество капремонта в регионе. По его словам, "пятерку" за это поставить точно нельзя.

Как рассказал он сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге, за многие годы подрядчики должны были "набить руку", делать работы быстрее, качественнее и лучше. Однако, как показывает практика, "где-то наступаем на грабли, порой зачастую одни и те же".

"Поэтому, если взять оценку по пятибалльной системе, то качество капитального ремонта я бы оценивал примерно на 3,6. До "четверки" даже не дотягиваем. "Пятерку" поставить, наверное, никогда не получится по одной простой причине. Любой ремонт – это неудобства, какие-то нюансы, недопуски, не позволяющие выполнить его на 100%. "Четыре" – было бы здорово. Но, к сожалению, "четверку" поставить не могу, хотя к ней и нужно стремиться", - признался Суханов.

Напомним, что сегодня глава свердловского фонда капремонта заявил о нехватке сотрудников для производства работ и назвал причины такой ситуации. Также, по словам Станислава Суханова, жители региона должны за капремонт миллиарды рублей.