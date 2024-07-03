Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья.

Авария произошла рано утром в районе Манавгат. Микроавтобус должен был доставить туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи.

Как передает агентство IHA, при въезде на развязку машина врезалась в бетонный столб. В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель.

Mash пишет, что, предварительно, водитель погиб. По информации телеграм-канала, пострадали 16 российских туристов и четыре белорусских, среди пострадавших есть дети.