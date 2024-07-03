Свердловчане задолжали за капремонт больше 4 млрд рублей

Жители Свердловской области должны за капремонт миллиарды рублей. Об этом заявил гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах региона Станислав Суханов.

Как сообщил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, задолженность за капремонт начала копиться с 2014 года, когда перестала идти 100-процентная оплата.

"На 1 июня (2024 года, - прим. ред.) – 4 млрд 49 млн рублей. При этом ремонтная кампания у нас составляет 7,7 млрд рублей. То есть фактически это уже более 50% от той ремонтной кампании, которую мы проводим в этом году. Если бы у нас были эти 4 млрд или даже 2 млрд рублей плюсом, мы бы делали не 774 дома, а делали бы 905 домов. Потому что это значительно помогло бы нам с точки зрения выполнения дополнительных объемов", - рассказал Суханов.

Отвечая на уточняющий вопрос Накануне.RU он пояснил, что в среднем со свердловчан удается собрать на капремонт по 690 млн рублей в месяц.

"По году мы соберем 8,5 млрд. 4,2 млрд мы собрали за первые 6 месяцев (нынешнего года, - прим. ред.)", - отметил Станислав Суханов.

Напомним, также сегодня глава свердловского фонда капремонта заявил о нехватке сотрудников для производства работ. Были озвучены и причины такой ситуации.