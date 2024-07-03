Фонтан в Дендропарке Екатеринбурга снова включат впервые за несколько лет

В Екатеринбурге станет больше фонтанов. Речь идет о фонтане в Дендропарке, который уже несколько лет не включали для посетителей. И причиной тому было отсутствие безопасности.

Напомним, что согласно утвержденным стандартам, если в чаше могут находиться люди, там запрещено использовать электроприборы с напряжением выше 12 Вольт. Однако, в фонтане Дендропарка установлен именно такой погружной насос, что делает его включение небезопасным для купающихся в нем детей.

Несколько лет посетители парка любовались неработающей каменной конструкцией, а местные власти ничего не сообщали о ремонте. Однако сегодня стало известно, что в мэрии объявили торги на замену электрооборудования чаши, которое не проходит по новым стандартам. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной админисрацией.

"Подрядчик должен определиться 12 июля, а потом в течение 5 дней после заключения контракта заменить оборудование и запустить фонтан. Он же будет обслуживать объект по гарантии еще 3 года. Ура! В такую жару чем больше фонтанов - тем лучше!" - говорится в сообщении.