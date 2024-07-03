С СВО не отпускают мобилизованного, победившего на выборах в Якутии

В Якутии избранного главой муниципального образования военнослужащего не отпускают из зоны СВО на новую должность.

Сенатор от республики Егор Борисов рассказал коллегам, что еще в прошлом году мобилизованный военнослужащий был избран главой муниципального образования. "По закону он имеет право быть освобожденным от службы. Он очень активно начал работать как глава, но закон на него как бы не распространяется", - сообщил Борисов на заседании Совета Федерации. По словам сенатора, мужчина обрался в СКР и военную прокуратуру, но все без толку – ему приходится решать проблемы в своем муниципалитете дистанционно.

Спикер палаты Валентина Матвиенко согласилась, что права мобилизованного должны быть соблюдены, и поручила комитету СФ по обороне заняться судьбой народного избранника.