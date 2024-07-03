Дети из подшефного региону Кременского района ЛНР прибыли на летний отдых в Астрахань

В Астраханскую область накануне на летний отдых прибыли дети из подшефного региону Кременского района ЛНР. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

На данный момент ребят уже разместили в детских лагерях на отдых.

"Встретили долгожданных гостей. 137 мальчишек и девчонок в возрасте от семи до семнадцати лет проведут две недели в детском оздоровительном лагере. Подготовили для них интересную насыщенную программу, создали все бытовые условия и комфортную атмосферу", - сообщил губернатор Астраханской области.

Всего на летних каникулах в лагерях региона будет организован отдых для 750 ребят из Луганской народной республики.

"Некоторые ребята приезжали к нам в прошлом году и в этот раз снова выбрали Астрахань. Это радует, ведь за два года шефства кременские дети нам стали родными", - подчеркнул Игорь Бабушкин.