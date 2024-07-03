В "Аэрофлоте" прошла массовая итальянская забастовка, - "Левый фронт"

Массовые задержки рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в минувшие выходные произошли из-за итальянской забастовки сотрудников, утверждает движение "Левый фронт". Telegram-канал "Авиаторщина" писал, что многие сотрудники "Аэрофлота" уходят на больничные из-за того, что им приходится работать без выходных. Стихийная это акция или спланированная, но она действительно походит на итальянскую забастовку.

"Одновременно больничные листы взяли около 1500 бортпроводников, из-за чего сотни рейсов были задержаны, а десятки и вовсе отменены, - говорится в телеграм-канале движения. - Не ожидавшее столь массового протеста руководство компании было вынуждено экстренно "затыкать дыры", перебрасывая оставшихся бортпроводников с поздних рейсов на более ранние".

В "Левом фронте" добавили, что многие борта полетели с неполным комплектом кабинных экипажей, что является нарушением инструкций производителей самолетов.

Ранее сообщалось, что сотни рейсов авиакомпании "Аэрофлот" были задержаны из-за нехватки экипажей. Только в Шереметьево за последние выходные было задержано около 330 рейсов на вылет и на прилет, а более 20 рейсов пришлось отменить.

При этом пресс-служба перевозчика сообщила, что у компании достаточно бортпроводников и пилотов для выполнения производственной программы, а планирование экипажей осуществляется в строгом соответствии с нормативами.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку.