В Тюменской области рабочему компенсируют моральные страдания после аварии

Нижнетавдинский районный суд частично удовлетворил исковые требования прокурора в интересах Сергея Б. С "Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов" взыскана компенсация морального вреда за аварию, в которой пострадал истец.

31 августа 2023 г. на 265 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в автомобиле УАЗ ехали рабочие. Произошло ДТП, УАЗ съехал в кювет, Сергей Б. был госпитализирован с травмами в больницу Тобольска.

Несчастный случай произошел из-за нарушения правил дорожного движения водителем УАЗа. Вердикт суда – база должна выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в 400 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.