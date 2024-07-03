03 Июля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава свердловского фонда капремонта заявил о нехватке электриков – все ушли в ВПК

Гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов заявил о нехватке сотрудников для производства работ. Также были озвучены причины такой ситуации.

Как сообщил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, в нынешнем году наблюдается большой дефицит рабочих и бригад, которые выполняли бы работы по капремонту системы электроснабжения. По словам Суханова, это его беспокоит.

"Это, на самом деле, проблема. Как показывает практика, сегодня эти люди ушли на предприятия военно-промышленного комплекса и работают там, получают неплохие деньги. У нас же это сдельная работа – "сколько потопал, столько и полопал", столько и получил. В этом плане мы испытываем большой дефицит кадров", - признался глава фонда капремонта.

Он отметил, что, как правило, электрики – это рабочие, не являющиеся мигрантами.

"Это специфичный вид работ, который влияет на безопасное проживание наших граждан. Если электрику сделать неправильно – может произойти возгорание и все что угодно. Поэтому, как правило, эти работы выполняют жители РФ – те, которые живут и трудятся в Свердловской области", - пояснил Суханов.

Также он рассказал, сколько требуется сотрудников, чтобы закрыть кадровый дефицит.

"У нас текучесть по итогам того года была большая – более 25%. В первую очередь, это главные и ведущие специалисты, которые работают на линии, выезжают на объекты. Нам не хватает низового персонала, потому что зарплата, все-таки, наверное, оставляет желать лучшего. Если бы сегодня у нас появилось 10-15 бригад на электрике – мы бы их все заняли. В среднем это 3-4 человека. По системе электроснабжения нам не хватает порядка 40 человек", - добавил глава свердловского фонда капремонта.

Напомним, также сегодня Станислав Суханов высказался о капремонте "Дома Уралплана" в Екатеринбурге.

Теги: электрики, кадры, капремонт


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