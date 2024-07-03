ФАС выдала предупреждения сотовым операторам из-за взимания допплаты с абонентов в Крыму

ФАС России выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну". В ведомстве заявили, что действия операторов ущемляют интересы абонентов.

Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.

При этом с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя без взимания допплаты на уровне домашнего региона, отмечают в ФАС.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России предписала "большой четверке" мобильных операторов (МТС, Билайн, Мегафон и Теле2) в течение месяца отменить плату за раздачу трафика с мобильных устройств и не допускать ограничения этого функционала для абонентов.