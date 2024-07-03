Екатеринбуржцу грозит до 15 лет за убийство экс-возлюбленной посреди оживленной улицы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга. Ранее судимого Сергея Зуева обвиняют в убийстве своей бывшей сожительницы посреди белого дня в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Напомним, трагедия произошла 18 мая текущего года около 12.00. Мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, пришел к 30-летней экс-возлюбленной на работу в банк по ул. Победы и попросил выйти на улицу переговорить. По версии следствия, разговор перешел в конфликт, во время которого Зуев на почве ревности и личной неприязни напал на женщину и несколько раз ударил предметом, похожим на нож, в грудь. Из-за попадания по крупным сосудам и сердцу от острой кровопотери женщина скончалась на месте.

"Увидев группу граждан, звавших на помощь, представители МВД быстро подъехали к эпицентру событий. Узнав вкратце обстоятельства случившегося от очевидцев, полицейские отправились задерживать подозреваемого, а старший сержант Альбина Калиниченко попыталась оказать первую помощь раненой. Она забежала в рядом расположенный магазин одежды за фрагментом какой-либо материи, чтобы прижать кровоточащую рану. Там ей дали полотенце, при помощи которого она и пыталась остановить кровотечение. Параллельно с этим она вызвала бригаду скорой помощи. К большому сожалению, приехавшая неотложка констатировала смерть погибшей от рук ревнивого бывшего гражданского супруга", - рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

В СКР Накануне.RU рассказали, что следователи уже собрали все необходимые доказательства, осмотрели место происшествия допросили свидетелей и провели необходимые экспертизы. Одна из них доказала, что Зуев полностью вменяем и отдавал отчет в своих действиях. Фигурант полностью признал вину.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) уже направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Екатеринбуржцу грозит до 15 лет лишения свободы.