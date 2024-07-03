Екатеринбуржцу грозит до 15 лет за убийство экс-возлюбленной посреди оживленной улицы

03 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцу грозит до 15 лет за убийство экс-возлюбленной посреди оживленной улицы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга. Ранее судимого Сергея Зуева обвиняют в убийстве своей бывшей сожительницы посреди белого дня в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Напомним, трагедия произошла 18 мая текущего года около 12.00. Мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, пришел к 30-летней экс-возлюбленной на работу в банк по ул. Победы и попросил выйти на улицу переговорить. По версии следствия, разговор перешел в конфликт, во время которого Зуев на почве ревности и личной неприязни напал на женщину и несколько раз ударил предметом, похожим на нож, в грудь. Из-за попадания по крупным сосудам и сердцу от острой кровопотери женщина скончалась на месте.

"Увидев группу граждан, звавших на помощь, представители МВД быстро подъехали к эпицентру событий. Узнав вкратце обстоятельства случившегося от очевидцев, полицейские отправились задерживать подозреваемого, а старший сержант Альбина Калиниченко попыталась оказать первую помощь раненой. Она забежала в рядом расположенный магазин одежды за фрагментом какой-либо материи, чтобы прижать кровоточащую рану. Там ей дали полотенце, при помощи которого она и пыталась остановить кровотечение. Параллельно с этим она вызвала бригаду скорой помощи. К большому сожалению, приехавшая неотложка констатировала смерть погибшей от рук ревнивого бывшего гражданского супруга", - рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

В СКР Накануне.RU рассказали, что следователи уже собрали все необходимые доказательства, осмотрели место происшествия допросили свидетелей и провели необходимые экспертизы. Одна из них доказала, что Зуев полностью вменяем и отдавал отчет в своих действиях. Фигурант полностью признал вину.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) уже направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Екатеринбуржцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги: Екатеринбург, убийство, сожитлница, прокуратура, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети