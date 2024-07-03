03 Июля 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: mvd.ru

В Югре бывший чиновник получил пожизненное за убийство окружного прокурора

Ханты-Мансийский окружной суд вынес приговор бывшему руководителю контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО Юрию Чекину. Ему вменяли заказ убийства прокурора Югры.

"Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил Чекина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщает прокуратура Югры.

Напомним, по версии следствия, Чекин, будучи главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления окружного минфина, в 1993 г. вывел из бюджета одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15 млн руб. Когда тогдашний прокурор округа Юрий Бедерин попытался привлечь Чекина к ответственности, тот, полагает следствие, заказал убийство оппонента. Прокурор был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета. Кроме того, в 1996 г. Чекин якобы выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых по фамилии Руппель, а в 1998 г. организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова. Сам Чекин в 2000 г. был объявлен в международный розыск и 26 октября 2021 г. задержан.

Сообщалось также, что, скрываясь от правоохранителей, Чекин в 2010-11 гг. попытался убить бывшего заместителя прокурора автономного округа. Он также нанял убийцу в Ханты-Мансийске. Однако тот добровольно отказался от преступления. Непосредственные исполнители убийств были установлены и осуждены.

Теги: Прокурор, убийство, Юрий Чекин, Юрий Бедерин


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