МВД объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok

МВД РФ объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

"Филипп Дельпаль, 08.11.1972. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

Напомним, в 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный".

Сообщалось, что основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер-француз Филипп Дельпаль уехали из страны сразу после того, как с них сняли меру пресечения в виде запрета определенных действий, это произошло в начале 2022 года.