03 Июля 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Было как в советских казармах": глава фонда капремонта о ситуации с "Домом Уралплана"

Гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов высказался о капремонте "Дома Уралплана" в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что там возникли сложности с заменой труб отопления. В мае 2023 года дом на Пушкина, 14 в центре Екатеринбурга, признанный памятником архитектуры, подвергся частичному капитальному ремонту – были запланированы и согласованы работы по починке крыши, стояков и труб отопления. С последними возникли особые проблемы: как рассказывали жильцы со ссылкой на подрядную организацию, у дома не сохранилась проектная документация, и демонтировать старые трубы приходилось по интуиции.

Сегодня на пресс-конференции в уральской столице корреспондент Накануне.RU поинтересовался у главы свердловского фонда капремонта, какова ситуация на сегодняшний день. Станислав Суханов сообщил, что система отопления в "Доме Уралплана" была выполнена в виде регистров.

"Это, грубо говоря, трубы, которые выполняли роль радиаторов. Если взять советские казармы, где проживали наши военнослужащие, там тоже система отопления была регистровая. Это неправильно, потому что коэффициент полезного действия там плохой. И когда встал вопрос о капитальном ремонте, то в принципе регистры менять на регистры – это неправильно", - рассказал Суханов.

По его словам, замена системы отопления "Дома Уралплана" проводилась по современным требованиям.

"Мы срезали ту систему отопления и сделали по-новому, с нормальными батареями в этом доме. Что заняло дополнительные проектные решения. Поэтому там в этом плане было достаточно дольше, чем просто поменять одни трубы на другие", - уточнил он.

Упавшая штукатурка с дома на ул. Пушкина, 14 в Екатеринбурге (вертикальная фотография)(2024)|Фото: Накануне.RU

Также стало известно, что на днях из-за сильного ветра с дома частично обрушился фасад. Жильцы обратились в Генпрокуратуру с жалобой на УК.

"Мы не ремонтировали фасад на Пушкина, 14. У нас там были внутренние инженерные сети, и отопление мы меняли", - пояснил глава фонда капремонта.

Теги: Дом Уралплана, капремонт, отопление, замена


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