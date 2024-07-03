Минфин озвучил поправки к налоговой реформе

Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе. Точнее, целому пакету законопроектов, которые нижняя палата парламента уже одобрила в первом чтении.

"Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта. Часть поправок будут внесены непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются, в том числе касающихся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ и другие", - заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Он добавил, что федеральный инвестиционный налоговый вычет – после обсуждения с бизнесом – вообще оформят как отдельное постановление правительства.

Также в Минфине перечислили основные вносимые поправки:

- пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5% для IT-компаний до 2030 года;

- уточнения в части НДФЛ: увеличение до 18 тыс. руб. налогового вычета за сдачу нормативов ГТО; установление единого размера фиксированного НДФЛ для владельцев 5 и более КИК в сумме 25 млн руб.

- уточнение формулировок законопроекта, в соответствии с которыми от НДС освобождаются плательщики УСН с доходами до 60 млн руб., в том числе при реализации подакцизной продукции, как это действует и сейчас.

- преобразование "курортного сбора" в "туристический налог": муниципалитеты самостоятельно будут определять необходимость его введения и размеры ставок; ставка налога будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 и далее- не выше 5%)