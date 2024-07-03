Южный Урал наращивает межрегиональное партнерство с узбекскими провинциями

В Челябинске работает делегация из Самаркандской области Узбекистана. В ходе рабочего визита состоялись переговоры губернатора Челябинской области Алексея Текслера с хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым, возглавляющим делегацию.

Алексей Текслер в ходе переговоров отметил, что Челябинская область занимает второе место среди всех регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту, уступая только Москве. Товарооборот с республикой Узбекистан с начала 2024 динамично растет, динамика + 48,5 %.

«Наши предприниматели отмечают взаимный интерес и отсутствие каких-либо проблем при взаимодействии. Уверен, что такой подход будет приносить новые практические результаты», - подчеркнул губернатор.

Глава региона в ходе переговоров напомнил хокиму Самаркандской области, что Челябинская область не только крупный промышленный центр, но и развитый сельскохозяйственный регион.

«Мы занимаем первое место среди субъектов Российской Федерации по производству макаронных изделий, второе – по производству муки, и третье – по производству круп и яиц. В плане продукции сельского хозяйства мы можем быть полезны друг другу по линии переработки. У нас множество производителей готовой продукции, с которыми можно обсуждать вопросы поставок сырья. Также мы заинтересованы в поставках овощей и фруктов из Узбекистана», - отметил Алексей Текслер.

Еще одно направление возможного расширения сотрудничества - туризм. Так во время последнего визита в Ташкент глава региона уже обсудил запуск прямого авиасообщения между Челябинском и Самаркандом.

«Считаю, что делегация Челябинской с ответным визитом может отправиться к Вам именно на нем. Это станет наглядным примером практической реализации договоренностей», - добавил Алексей Текслер.

Развивается и партнерство в сфере образования. Вузы Челябинской области заключили более 20 соглашений с организациями-партнерами Узбекистана. На Южном Урале продолжается строительство международного кампуса и уже в этом году в области ждут первых абитуриентов. Губернатор отметил, что челябинские вузы готовы увеличить поток студентов из Узбекистана.

Эркинжон Турдимов поблагодарил губернатора за возможность провести плодотворный деловой визит.

«Благодаря вашей поддержке наша рабочая группа смогла выявить направления взаимовыгодного сотрудничества. Нам важен опыт ведущих челябинских предприятий в таких сферах, как производство грейдеров, станков, стройматериалов, инструментов, металлической и лакокрасочной продукции. Мы заинтересованы в работе с крупными агропромышленными предприятиями. Обмен туристическими потоками и создание инфраструктуры - тоже важный шаг на пути к укреплению связей. Обязательно появятся рейсы в Самарканд. Проведены переговоры с нашей частной авиакомпанией», - сообщил хоким Самаркандской области.

Отметим, что в рамках визита делегации из Самаркандской области в Челябинске прошел российско-узбекский бизнес-форум. Предметные переговоры превращаются в соглашения.

«Лично мне как директору государственного учреждения удалось встретиться с двумя предпринимателями, которые хотят с нами работать. Мы обговорили предварительно создание сборочного цеха машиностроительного завода и производство мостовых конструкций в Самарканде»,― рассказал директор Самаркандского автомагистрального учреждения Муратхан Хаджиханов.

Кстати, общение на бизнес-форуме шло на русском языке. Члены узбекской делегации также посетят некоторые из 9 тысяч действующих на Южном Урале предприятий. А челябинские бизнесмены совсем недавно - весной этого года - на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте представили свои технологии и продукцию.

«Челябинскую область и Республику Узбекистан связывают давние дружественные отношения. И это наилучшим образом сказывается на торгово-экономических показателях. Основные экспортеры области в Республику – промышленные предприятия. Появилось много успешных примеров сотрудничества. Один из самых современных центральных кварталов столицы - «Ташкент-сити», например, построен южноуральскими башенными кранами «Giraffe» из нашей же арматуры и стеклопакетов челябинской компании «Модерн Глас», – рассказывал журналистам по итогам работы на выставке ИО министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.

Алексей Текслер, в завершении переговоров Эркинжоном Турдимовым предложил подписать с Самаркандской областью межрегиональное соглашение о сотрудничестве. Аналогичное тем, что уже действуют между Южным Уралом и Навоийской, а также Бухарской областями Узбекистана.

Хоким пригласил южноуральскую делегацию с ответным визитом в Самарканд.