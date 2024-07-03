03 Июля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников представил уникальный туристический потенциал Новосибирской области на выставке-форуме «Россия»

Сегодня Новосибирская область по объёму туристического потока – почти 3 млн поездок в год – занимает первое место в Сибири и входит в десятку лучших в СФО. Впечатляющий рост произошёл за последние годы: только за 2023 год объём платных услуг туристической отрасли региона вырос почти до 18 миллиардов рублей (с приростом к 2022-му году на 72%, а по сравнению с 2020-м годом рост — в 3,5 раза), сообщили в пресс-службе Правительства региона.

За счёт чего этого удалось достичь, рассказал Губернатор Андрей Травников на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дней туризма в регионах СФО.

«Первое, за счёт, конечно, развития транспортной доступности. Новосибирск находится на перекрёстке дорог — автомобильных, железнодорожных, водных, но самое главное для современного человека — на перекрёстке авиационных дорог. Аэропорт Толмачёво имени Александра Ивановича Покрышкина — крупнейший региональный хаб. Его маршрутная сеть сегодня насчитывает 84 направления. Конечно, развивая эту возможность, мы несколько лет назад, в первую очередь, ориентировались на выездной туризм. Но наступила пандемия, и россияне обратили взор на родную страну. Туристическая инфраструктура откликнулась, и сегодня наша область открывается как для гостей нашего региона, так и для новосибирцев. И мы стараемся предоставить новые продукты, новые направления», — сообщил Андрей Травников.

Ещё одно конкурентное преимущество Новосибирской области – высокая концентрация научных разработок и технологий. Регион одним из первых при поддержке Минобрнауки России запустил научно-популярный маршрут. Его участники могут прогуляться по НГУ и интерактивному музею «Эволюция земли», пройти по самой умной улице в мире – проспекту академика Лаврентьева: здесь находится около 20 научных организации. В Институте цитологии и генетики СО РАН гости участвуют в мастер-классе по извлечению ДНК из банана, в Институте ядерной физики СО РАН – смотрят, как строится ускоритель частиц для первого в мире синхротрона поколения 4+.

«Но ещё нам было очень важно раскрыть наш регион для жителей Новосибирской области, и в первую очередь — для самых юных. Два года назад мы запустили социальные сертификаты для школьников 5-9 классов, по котором они могут отправиться в путешествие по родному краю. Уже работают 20 таких маршрутов по Новосибирску, в том числе и Академгородку, Сузунскому, Маслянинскому и Колыванскому районам, и мы задумываемся распространить этот проект и на юных гостей нашего региона», — сообщил Губернатор.

Новосибирск — деловой финансовый центр, и одно из серьёзных направлений — это деловой туризм. Самый большой за Уралом Экспоцентр, большое количество форумных мероприятий. Развивается событийный туризм, проходит множество спортивных, культурных мероприятий, которые также привлекают туристов в регион.

«Например, зимой этого года жители Москвы стремились в Новосибирск для того, чтобы посмотреть балет «Щелкунчик» в Новосибирском театре оперы и балета, — напомнил Андрей Травников. — И когда я посещаю наших друзей в соседних государствах ближнего зарубежья, я задаю вопрос: А что вы знаете про Новосибирск? Три традиционных ответа. Это столица науки. Это столица Сибири. Это медицинский центр. Говорят: мы с удовольствием ездим к вам для того, чтобы лечиться».

(2024)|Фото: nso.ru

Популярностью у туристов пользуются лечебные и оздоровительные услуги, которые оказывают более 20 санаторно-курортных организаций области.

(2024)|Фото: nso.ru

«Буквально пять-шесть лет назад в это ещё было сложно поверить, но сегодня мы называем Новосибирскую область туристическим регионом», — заявил Губернатор.

Теги: туристические потенциал, андрей травников, научно-популярный маршрут ,


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