Сургут возглавил спикер думы города

В Сургуте состоялось внеочередное заседание городского парламента. На нем депутаты избрали новым мэром города спикера думы Максима Слепова.

Глава конкурсной комиссии, депутат думы Югры Александр Сальников сообщил, что конкурс состоял из двух этапов. На него поступило 28 заявок. Когда начался первый этап отбора, на него зарегистрировались 14 человек. Неявка на этот этап рассмотрена как отказ от участия. По итогам первого этапа к участию во втором не допущены 10 кандидатов. Среди причин – нарушения при оформлении документов, например, предоставление ложных бумаг.

Второй этап продолжился на сегодняшнем заседании думы, где кандидаты рассказали, каким они видят развитие Сургута. До этой процедуры допущены три кандидата – начальник отдела местного филиала Югорского госуниверситета Евгений Скрябин, спикер городского парламента Максим Слепов, директор треста АО "ДСК-1" Денис Третьяков.

В своем докладе спикер гордумы остановился на нескольких сферах жизни города, уточнив, что остальные не менее важны. Важной задачей он назвал сотрудничество с губернатором, правительством округа, бизнесом, духовенством, различными активными гражданами. Он напомнил, что численность населения Сургутской агломерации – 40% от всего населения Югры. В своей работе Слепов собрался ориентироваться на принятую стратегию социально-экономического развития. В итоге Слепов единогласно избран мэром.

Напомним, теперь уже экс-руководитель экономической столицы Югры Андрей Филатов возглавил Сургут в конце февраля 2021-го, сменив на этом посту ушедшего в Госдуму Вадима Шувалова. Филатов ушел в отставку с поста главы Сургута 22 апреля 2024 г.