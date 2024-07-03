Минпросвещения приказало школам отказаться от учебников экономики от автора-иноагента

Министерство просвещения России исключило из перечня рекомендуемых школьных учебников четыре пособия, автором/соавтором которых является профессор, один из основателей Высшей школы экономики Игорь Липсиц*. Это следует из опубликованного на официальном сайте ведомства приказа.

Речь идет об учебниках по экономике для средней и старшей школы: "Финансовая грамотность. 5-7 классы", "Финансовая грамотность. 8-9 классы", "Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности" и "Экономика: основы экономической политики", пишет "Парламентская газета".

В Госдуме подтвердили, что причиной исключения учебников является иноагентство автора. В парламенте ссылаются на то, что иноагентам запрещено преподавать, а учебные пособия являются частью преподавательского процесса.

Профессора Липсица* Минюст России внес в свой реестр иноагентов в марте 2024 года. Этому предшествовало увольнение экономиста из ВШЭ. Сейчас он живет за рубежом.

В 2023 году Липсиц* в интервью журналу Forbes критиковал ситуацию в российском образовании: "У России нет образа будущего, есть только желание сохранять прошлое и продолжать какие-то инерционные процессы. Часто говорят: "Вот раньше было высшее образование, у нас тоже должно быть!". Каким оно должно быть? "А Бог его знает!". Мы даже не понимаем, каких людей мы должны готовить. Под какую Россию, под какое будущее? Это относится и к физикам, и к химикам, мы не знаем, какую промышленность мы будем в России создавать, какой образ деятельности в экономике мы видим".

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ