На долгострое Хабибуллина в Екатеринбурге появился баннер о создании музея СВО

На заборе, ограждающем территорию недостроя 30-летней давности на Октябрьской площади Екатеринбурга, появился баннер о создании музея СВО. Надпись "Здесь будет музей СВО" красуется на фоне георгиевской ленты, однако правдивость этого заявления проверит только время.

Стоит отметить, что здание начали строить еще в 1993 году Его владельцем является бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Хабибуллин, который ранее заявлял о намерении открыть в долгострое "Путин-центр". Однако вскоре в земельный процесс вступила УГМК. Еще в 2020 году две трети территории отошли в собственность компании, в то время как оставшаяся досталась Хабибуллину. Вскоре застройщик начал возводить 25-этажный клубный дом "На Октябрьской" и в судебном порядке потребовал снести недострой, на который выходит фасад жилого дома.

В конце июня стало известно, что на стройплощадку зашли судебные эксперты - конструкция здания якобы может быть небезопасной. Местные СМИ предполагают, что новым баннером Хабибуллин пытается защитить свое здание.

Напомним, в конце прошлого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга зарегистрировал иск от местной прокуратуры в отношении Олега Хабибуллина. Сам бывший депутат уверял, что даже если здание снесут по решению суда, он построит на этом месте новое, поскольку данный участок находится в долгосрочной аренде.