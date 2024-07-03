Муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никабов

Муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никабов в республике, сообщил заместитель муфтия Абдулла Салимов.

"Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", - сообщил Салимов в Telegram-канале.

Он добавил, что вчера СМИ неверно поняли заявление отдела фетв о том, что оснований для запрета никабов нет.

Ранее сообщалось, что муфтият Дагестана издаст в ближайшее время фетву о запрете никаба. Об этом сказал духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече главы региона с общественниками. "Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома", - заявил он. Позже отдел фетв при муфтияте Дагестана провел тщательный анализ шариатских текстов и заявил, что не видит достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. По сообщению пресс-службы муфтията Дагестана, локальный и временный запрет на ношение никаба может вводиться из соображений безопасности, но только из-за внешних факторов.