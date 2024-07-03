Европейцы не верят в победу Украины - опрос

Европейцы скептически настроены относительно шансов Киева на победу в конфликте с Москвой, об этом свидетельствуют данные нового исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Оказалось, что европейцы склонны считать, что Украина не победит Россию на поле боя, причем примерно от трети до половины опрошенных полагают, что военные действия закончатся мирным урегулированием, и до 31% (Греция) считают победу России наиболее вероятной. Из опрошенных стран ЕС только в Эстонии преобладающим мнением была победа Украины (38%).

При этом большинство украинцев (58%) по-прежнему уверены, что их войска могут победить, и что они могут продолжать рассчитывать на поддержку своих международных союзников. Только 1% украинцев верит, что Россия победит, 30% считают урегулирование путем переговоров наиболее вероятным результатом.

Что касается расходов на военную помощь Украине, опросы показали, что большинство стран выступают против увеличения своих взносов — исключениями являются Польша (где 53% поддерживают увеличение расходов), Эстония (45%), Швеция (41%) и Германия (40%). Однако большинство европейцев по-прежнему поддерживают помощь другими способами — например, путем предоставления технической помощи и увеличения поставок оружия и боеприпасов. В Болгарии, Греции и Италии большинство населения — 63%, 54% и 53% соответственно — считает, что увеличение поставок боеприпасов и оружия на Украину — "плохая идея".

Европейцы также разделились во мнениях о преимуществах принятия Украины в ЕС. Наиболее поддерживающими странами являются Португалия, Эстония, Швеция, Испания и Польша, а наиболее скептичными — Германия, Болгария, Чехия и Франция.

Почти две трети украинцев (64%) считают, что членство в ЕС так же важно для будущего их страны, как и членство в НАТО, передает Politico.